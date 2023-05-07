Yolcu otobüsünde 25 kilogram uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.



Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, otoyoldaki dinlenme tesisinde bulunan yolcu otobüsünde arama yaptı.



İstanbul'dan Ankara'ya giden otobüsün bagaj kısmında narkotik köpekleriyle yapılan aramada iki yolcuya ait valizlerde 25 kilo 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.