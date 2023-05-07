Yolcu otobüsünde 25 kilogram uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yolcu otobüsünde 25 kilo 248 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde 25 kilogram uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde  ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, otoyoldaki dinlenme tesisinde bulunan yolcu otobüsünde arama yaptı.

İstanbul'dan Ankara'ya giden otobüsün bagaj kısmında narkotik köpekleriyle yapılan aramada iki yolcuya ait valizlerde 25 kilo 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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