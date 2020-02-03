Yolcu uçağı acil iniş yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan ve 128 yolcu taşıyan Air Canada Havayolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza sonrası acil iniş yaptı.



Madrid'den kalkan Boeing 767 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra tekerlerinden biri parçalandı ve bazı parçalar motorun içine girdi.



Yaşanan teknik arıza sonrası uçak Madrid'deki havalimanından acil iniş yapmak için izin istedi.



Yaklaşık iki saat havada yakıt bitiren uçak ardından inişe geçti.

İniş sırasında herhangi bir aksilik yaşanmadı. Acil müdahale ekipleri iniş sırasında apronda hazır bekletildi.