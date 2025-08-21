Yolcu uçağı kasırganın içinden geçti: Sosyal medyada tepki yağdı

Kasırganın saatte 210 kilometreyi aşan rüzgarlarla ilerlediği sırada gerçekleşen uçuşta yolcuların zarar görmediği belirtildi. Spirit sözcüsü Tommy Fletcher, “Güvenlik her zaman önceliğimizdir. Pilotlarımız seyir sırasında prosedürleri ve hava trafik kontrol talimatlarını takip etti” dedi.

Havayolu şirketi Spirit Airlines, Karayipler’i vuran Erin Kasırgası’na doğru uçtuğu görülen bir seferi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ



Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı Spirit’i hedef aldı. Bir kullanıcı “Kasırga deneyimi için ekstra ücret alacaklar” diye alay ederken, Flightradar24 de “Spirit, Hurricane Hunter görevine mi çıktı?” şeklinde ironik bir paylaşım yaptı.

Spirit Airlines, Kasım 2024’te yüksek maliyetler ve sert rekabet nedeniyle iflas başvurusu yapmıştı. Şirket, düşük bilet fiyatları sunmasına karşın bagaj, koltuk seçimi ve yiyecek-içecek gibi hizmetlerden aldığı ek ücretler nedeniyle uzun süredir müşteri şikâyetleriyle gündemde.

KASIRGANIN İÇİNDE UÇMAK TEHLİKELİ

Uzmanlar ise kasırganın içinden uçmanın büyük riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetli türbülansın uçağı dengesizleştirebileceğini, yıldırımların ise elektronik sistemlere ve yakıt tanklarına zarar verebileceğini vurguladı.

Erin Kasırgası’nın ABD kıyılarına doğrudan ulaşması beklenmese de, Kuzey Carolina açıklarında 6 metreyi aşan dalgalar ve kıyı erozyonu riski oluşturacağı uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu yıl kasırga sezonunun “ortalamanın üzerinde” geçeceğini, 19’a kadar fırtına, 10 kasırga ve 5 büyük kasırga görülebileceğini öngörüyor.