ABD'de faaliyet gösteren Delta Havayolları'na bir yolcu uçağındakiler adeta facianın eşiğinden döndü.



Detroit'ten Los Angeles'a giden Boeing 757-300 tipi yolcu uçağı kalkıştan bir süre sonra motor arızası yaşadı. Yaşanan arıza nedeniyle motor durdu ve uçak düşmeye başladı.



Ortaya çıkan bilgilere göre uçak toplamda yedi dakika boyunca 30 bin feetlik bir irtifa kaybı yaşadı. Diğer bir deyişle yerden 11 bin metre yükseklikte uçuş yapan uçak 9 bin metre boyunca düştü.

Düşen uçağın oksijen maskeleri açıldı.

Ayrıca düşüş esnasında kabin basıncının bozulması nedeniyle yolcular oksijen yetmezliğine maruz kaldığı ortaya çıktı. Bir süre sonra uçaktaki oksijen maskelerinin açıldığı belirtildi.

Uçağın başka bir havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi. Uçaktaki yolculardan biri düşüşün başlamasından kısa bir süre sonra artık öleceklerini düşündüğini ifade etti.

Yolcu eşine ve çocuklarına sarıldığını ve onlara ne kadar çok sevdiğini söylediğini aktardı.

Yolcu uçakları 35 bin feetin ortalamasında uçuş yapıyorlar. Bu yükseklik zaman zaman 42 bin feete kadar yükseliyor.

Uçakların bu kadar yükseten uçmalarının sebebi yakıt tasarrufu sağlamak ayrıca 35 bin feet yükseklikte havada halen motorları besleyemeye yetecek kadar oksijen bulunuyor.

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