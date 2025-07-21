Yolcu uçağından tehlikeli manevra: Bombardıman uçağıyla çarpışacaktı

ABD’de Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, havada olduğu sırada B-52 tipi bir bombardıman uçağına çarpmamak için tehlikeli bir manevra yapmak durumunda kaldı. Cuma günü yaşanan ancak ABD kamuoyuna pazar günü yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Delta pilotu, Kuzey Dakota’daki Minot’a yaklaşmak üzere olduğu sırada B-52 bombardıman uçağı ile çarpışmamak için “agresif bir manevra” yaptığını söyledi.

Havayolu şirketinin açıklamasına göre, olay 18 Temmuz tarihinde yaşandı. SkyWest işletmesinde olan uçak, Minneapolis’ten havalanmıştı. Pilot, iniş yaptıktan sonra yaptığı ani hareket sebebiyle özür dileyerek yolculara durumu anlattı.



“BEN DE ŞAŞIRDIM, BU HİÇ NORMAL DEĞİLDİ”



Pilot, konuya ilişkin açıklamasında, bombardıman uçağının kendilerinden çok daha hızlı bir şekilde seyir halinde olduğunu belirterek, “En güvenli şeyin onun arkasından dönmek olduğunu hissettim” dedi. Bu durumun kendisini de şaşırttığını ve bunun hiç normal olmadığını belirterek özür dileyen pilot, Hava Kuvvetleri’nin radarının olduğunu, bu sebeple kendilerini neden bilgilendirmediklerini anlamadığını anlattı.



İki uçağın gökyüzünde birbirine ne kadar yaklaştığı ya da olası bir çarpışma konusunda pilotları uyarmak için kokpit alarmının devreye girip girmediği netlik kazanmadı. Minot’ta B-52 uçaklarına ev sahipliği yapan Hava Kuvvetleri üssü bulunuyor.



Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü de ABC News’e yaptığı açıklamada, Minot Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan olaydan haberdar olduklarını ve olayla ilgili inceleme yaptıklarını söyledi. Açıklamada, Minot Hava Kuvvetleri Üssü’nde konuşlu bir B-52 bombardıman uçağının cuma akşamı uçuş gerçekleştirdiği de teyit edildi.



3788 sefer sayılı yolcu uçağının olayın ardından güvenli bir şekilde iniş yaptığı ifade edildi. Hava Kuvvetleri, olayın soruşturulduğunu açıkladı.

