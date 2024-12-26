Yolcu uçağının tekerlek yuvasından ceset çıktı

ABD’nin Hawaii eyaletine inen United Airlines’a ait yolcu uçağının tekerlek yuvasında ceset bulundu.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, salı günü Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan uçağın Hawaii’nin doğusundaki Kahului Havalimanı'na inişinin ardından yapılan incelemelerde uçağın tekerlek yuvasında ceset tespit edildiği açıklandı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Cansız bedenin kimlik tespitinin henüz yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Tekerlek yuvasına yalnızca dışarıdan erişim sağlanabiliyor. Bu kişinin tekerler yuvasına nasıl ve ne zaman erişim sağladığı henüz bilinmiyor.” denildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAÇAK YOLCULAR BULUNMUŞTU



Geçtiğimiz yıl, Paris’te Cezayir havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının iniş takımlarında bir kişi canlı olarak bulunmuştu.

2022 yılının Ocak ayında da Afrika’dan Amsterdam’a Schiphol Havalimanı'na gelen bir Cargolux kargo uçağının tekerlek bölümünde kaçak yolcu canlı olarak tespit edilmişti.