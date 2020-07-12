Yolcuları maske için uyaran Philippe Monguillot dövülerek hayatını kaybetti

Fransa'da bir otobüs sürücüsü maske takmadığı için uyardığı yolcular tarafından feci şekilde dövülerek hayatını kaybetti.

11.07.2020 - 20:31 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 05:27

Yolcuları maske için uyaran Philippe Monguillot dövülerek hayatını kaybetti

İlişkili Haber

Corona virüste son durum: ABD salgının merkezi olmaya devam ediyor

Corona virüste son durum: ABD salgının merkezi olmaya devam ediyor

Olay 5 Temmuz'da Bayonne şehrinde gerçekleşmişti. 59 yaşındaki Philippe Monguillot, bilet kontrolü sırasında maske takmayı reddeden 4 kişi tarafından dövülmüştü.

Monguillot'un ailesi beyin ölümü gerçekleşen şoförün yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar verdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Twitter hesabından ailesinin ve doktorlarının görüşmesi sonucunda kararın alındığını duyurdu. Castex, “Bu olay hepimizi derinden üzdü” derken sorumluların kısa sürede cezalandırılacağını yazdı. Saldırıyla ilgili olarak 4 adam gözaltında.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...