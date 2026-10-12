Yolcunun cihazı uçakta yangın çıkardı

Hindistan merkezli IndiGo havayolu şirketine ait Delhi-Chennai seferini yapan yolcu uçağında bir yolcuya ait elektronik cihazın alev alması üzerine havada panik dolu anlar yaşandı.

Airbus A321neo tipi uçakta meydana gelen olayda kabin ekibi, yangın söndürücü kullanarak alevlere müdahale etti. Olayın ardından Hindistan’ın Haydarabad şehrindeki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde indi.

İlk bilgilere göre yangının bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, yetkililer söz konusu cihazın powerbank olduğunu henüz doğrulamadı.