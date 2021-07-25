Yolsuzluk davası öncesi Vatikan ilk kez sahip olduğu mülkleri açıkladı

Vatikan’da, Londra'da lüks bir bina satın almak için bir finansman olayına karışan başta Kardinal Angelo Becciu ile birlikte 10 kişiyi ceza mahkemesine sevk etmesinin ardından, mahkeme öncesinde ilk kez mal varlığını açıkladı. Açıklanan mal varlığına göre Vatikan’ın İtalya'da 4 bin 051, Londra, Paris, Cenevre ve Lozan'da ise yaklaşık bin 120 mülke sahip olduğunu bildirildi.

ntv.com.tr 25.07.2021 - 10:59

Yolsuzluk davası öncesi Vatikan ilk kez sahip olduğu mülkleri açıkladı

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Dünyada yaşayan yaklaşık 1,4 milyar Katolik'in dini merkezi olan Vatikan, geçtiğimiz günlerde İtalyan işadamları tarafından Londra'da lüks bir bina satın almak için bir finansman olayına karışan başta Kardinal Angelo Becciu ile birlikte 10 kişiyi ceza mahkemesine sevk ettiğini duyurmuştu.

27 Temmuz’da gerçekleşecek mahkeme öncesi ise Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mal varlıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Vatikan’a ait olarak İtalya'da 4 bin 051, Londra, Paris, Cenevre ve Lozan'da ise yaklaşık bin 120 mülk olduğu aktarıldı.

PAPA FRANCİS EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇABA GÖSTERİYOR

Vatikan Ekonomi Sekreterliği başkanı Juan Antonio Guerrero, Papa Francis'in yolsuzluğa karşı savaşın bir parçası olarak ülke maliyesi konusunda açık olmak için eşi görülmemiş çabalar gösterdiğini söyledi.

50 sayfayı aşan belgelerde, İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

NE OLMUŞTU?

Vatikan'da emsal teşkil eden bu mali yolsuzluk davasının merkezinde bir kardinal bulunuyor. Papa'nın en yakın yardımcılarından 73 yaşındaki Kardinal Becciu, 27 Temmuz'da diğer sanıklarla birlikte Vatikan Mahkemesi'nde yargılanacak.

Eylül 2020'de Papa Francis'in kendisini görevden almasıyla İtalyan medyasının ortaya çıkarmaya başladığı davada kardinal, zimmetine para geçirme, görevi kötüye kullanma ve tanıklar üzerinde baskı kurma gibi suçlamalarıyla yargılanacak.

Yakınındakiler tarafından 3 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan bir açıklamada kardinal, kendisinin masum olduğunu vurgulayarak bir komplonun kurbanı olduğunu, benzersiz bir medya teşhirinin etkisinde kaldığını söyleyerek, durumunun açıklığa kavuşturulmasını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

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