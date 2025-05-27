"Yolsuzluk" iddiasıyla cumhurbaşkanı adaylıkları engellenmişti: 3 kişiye hapis cezası

Cezayir'de 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan ancak "yolsuzluk" iddiasıyla adaylığı kabul edilmeyen üç kişiye, söz konusu suçtan 10'ar yıl hapis cezası verildiği belirtildi.



Cezayir basınında yer alan habere göre, 2024 seçimlerinde aday olmak için dosyalarını sunan ancak "yolsuzluk yaptıkları" gerekçesiyle adaylıkları kabul edilmeyen Saide Nağze, Bilkasım Sahili ve Abdulhakim Hamadi'yle ilgili açılan davada hüküm açıklandı.



Söz konusu üç kişiye "görevi kötüye kullanma", "oy karşılığında nakit teklif etme ve alma" ile "dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.



Davada suçlu bulunan üç eski aday, 10'ar yıl hapis ve 7 bin 575 dolar para cezasına çarptırıldı. Nağze'nin iki oğlu da davada suçlu bulundu ve birine 8, diğerine 6 yıl hapis cezası verildi.



Cezayir'de 2019'daki kitlesel halk protestolarının ardından göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 7 Eylül 2024'te yapılan erken seçimde oyların yüzde 94'ünü alarak, tekrar aynı göreve seçilmişti.

