Yolsuzluk krizi: Ukrayna'nın AB üyeliği tehlikede

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "yolsuzlukla mücadele yasası" Avrupa'nın eleştirilerine hedef oldu.

Başsavcı Ruslan Kravchenko'ya iki yolsuzlukla mücadele kurumunda daha fazla yetki veren değişiklikler, AB'nin üst düzey yetkililerinden eleştiri aldı ve ülkede savaş zamanında görülen en büyük protestolara yol açtı.

Ukraynalı yetkililerin yolsuzlukla mücadeledeki bağımsızlığını kısıtlayan ve yürütme erkinin kontrolünü güçlendiren yasanın kabul edilmesinin ardından Almanya, Ukrayna'nın Avrupa yolundaki geleceği hakkında endişelerini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wattefoul, X platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığının kısıtlanması, Ukrayna'nın AB'ye doğru ilerleyişini engelliyor” dedi.

Wadefoul, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadeleyi sürdürmesini beklediğini vurguladı ve Kiev'de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) yetkilileriyle görüşmeler yaptığını belirtti. Alman Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması, Ukrayna'nın Brüksel ile ilk üyelik müzakerelerini başlatmasından sadece birkaç hafta sonra Kiev'e açık bir uyarı niteliğinde.

MİLLETVEKİLLERİNDEN "GERİ ALINSIN" ÇAĞRISI

Ukrayna'da muhalefet milletvekilleri ve Avrupa yetkilileri, Zelenski'nin gece yarısı imzaladığı yasanın geri alınması için çağrıda bulundu.

Yasa, güvenlik güçlerinin iki yolsuzlukla mücadele yetkilisini Rusya ile bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklamasından bir gün sonra, dün, parlamentodan aceleyle geçirilmişti.

Zelenski, gece televizyonda yaptığı konuşmada, yolsuzlukla mücadele kurumları olan NABU adlı soruşturma kurumu ve SAPO adlı savcılığın “Rusya'nın etkisi olmadan” faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Zelenski, “Her şey temizlenmeli” dedi.

ZELENSKİ YENİ BİR PLAN AÇIKLAYACAK



Sabah saatlerinde her iki kurumun başkanları ile bir araya gelen Zelenski, iki hafta içinde yolsuzlukla mücadele için yeni bir plan açıklayacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın başsavcısı işbirliğini güçlendirme ve verimli bir çalışma ilişkisi sürdürme sözü verdi ve “Hepimiz toplumun ne dediğini duyuyoruz. İnsanların devlet kurumlarından ne beklediğini görüyoruz” dedi.

Yine de NABU ve SAPO, bağımsızlıklarının yasalarla geri verilmesi gerektiğini söyledi.

