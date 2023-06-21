Yolsuzlukla suçlanan AP milletvekili Cozzolino şartlı tahliye edildi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino, aylar sonra ev hapsinde tutulduğu ülkesinden kendi isteğiyle Belçika'ya geldi, yargılandıktan sonra şartlı tahliye edildi.



Belçika Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cozzolino kendi isteğiyle 19 Haziran'da Brüksel'e döndü.



Havaalanında polis tarafından gözaltına alınan Cozzolino, yargılandıktan sonra soruşturmanın diğer sanıkları gibi şartlı tahliye edildi.



Cozzolino, Aralık 2022'den beri yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında yer alıyor, Katar ve Fas lehine AP'deki siyasi kararları etkileme karşılığında rüşvet almakla suçlanıyor.



Daha önce Belçika makamlarının talebi üzerine ülkesi İtalya'dayken gözaltına alınan Cozzolino, ev hapsinde tutuluyordu.



İtalyan milletvekili, Belçika'ya iadesi için yapılan başvuruya itiraz etmişti.



Belçika makamlarının geçen yıl sonunda başlattığı soruşturmada, Cozzolino'nun dışında AP'nin o zamanki başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan milletvekili Pier Antionio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı, AP çalışanı Francesco Giorgi ile STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella gözaltına alınmıştı.



O dönem bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro ele geçirilmişti.



Rüşvet çarkının liderinin Panzeri olduğu belirtilmiş, Panzeri polisle işbirliği yaparak itirafçı olmuştu. Belçika'da soruşturmada gözaltına alınanların tamamı şartlı tahliye edilmişti.

