Yolsuzlukla suçlanan Peru lideri Boluarte görevden alınmayacak

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Devlet Başkanı Dina Boluarte görevine devam edecek.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının ardından "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle Boluarte'nin görevden alınması talebi, parlamentoda kabul edilmedi.

Peru Ulusal Polisi, lüks Rolex saatlerini mal varlığı olarak beyan etmediği gerekçesiyle devlet başkanının evine geçen hafta baskın düzenlemişti. Polisler eve, kapının kilidini koçbaşıyla kırarak girmişti.



Yolsuzluk soruşturması nedeniyle Boluarte hükümetinden 6 bakan istifasını vermiş, diğer partilerden çok sayıda milletvekili de Boluarte'nin azledilmesi için parlamentoya dilekçe göndermişti.



Parlamentoda yapılan ilk oylamada Boluarte'nin azledilmesi talebi 49 hayır, 33 evet ve 15 çekimser oy aldı. Talep, ikinci oylamada ise 59 hayır, 32 evet ve 11 çekimser oyla reddedildi.



Devlet başkanının görevden alınması için 130 sandalyeli Parlamentoda 87 kişinin teklif lehine oy kullanması gerekiyor.



Peru halkı da göreve gelmesinden bu yana Boluarte için istifa çağrısı yapıyor.

Toplumsal muhalefet, hükümete karşı sokak protestolarına devam ediyor.

Boluarte, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun devrilerek cezaevine gönderilmesinin ardından göreve gelmişti.