Yolsuzlukla suçlanan Peru lideri: Rolex saatleri arkadaşım ödünç verdi

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Devlet Başkanı Dina Boluarte yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi.

Boluarte'nin evi, lüks Rolex saatlerini mal varlığı olarak beyan etmediği gerekçesiyle polisler tarafından basılmış ve içeride arama yapılmıştı.

Boluarte dün yaptığı açıklamada, kendisini yolsuzluk soruşturmacılarının hedefine koyan saatlerin, bir arkadaşı tarafından kendisine ödünç verildiğini savundu ve diğer lüks eşyalara sahip olduğunu reddetti.

Devlet başkanının açıklaması, "Rolexgate" olarak adlandırılan olayda, beş buçuk saat boyunca savcılara ifade vermesinin ardından geldi.



Boluarte, Ayacucho bölgesi valisi ve siyasi bir müttefikini kastederek, "Arkadaşım Wilfredo Oscorima'dan bu saatleri ödünç olarak kabul etmenin bir hata olduğunu itiraf etmeliyim. Rolex saatleri çoktan iade ettim" dedi.

Hakkında soruşturma açılmasına neden olan medya araştırması, 2022'de selefi Pedro Castillo'dan görevi devralmadan önce Boluarte'nin başkan yardımcısı ve kalkınma bakanı olarak resmi etkinliklerde çeşitli Rolex saatler taktığını ortaya çıkardı.



Yerel basında yayınlanan fotoğraflara göre, polis 30 Mart'ta Boluarte'nin evine ve başkanlık ofisine baskın düzenleyerek, en az üç adet yüksek değerli Rolex saati içerdiği söylenen koleksiyonu aradı.

