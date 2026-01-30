Yönettiği ülkenin bakanlığını dava etti. Trump, 10 milyar dolar istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 ve 2020 yıllarında vergi beyannamelerinin medyaya sızdırılması gerekçesiyle İç Gelir İdaresi (IRS) ve Hazine Bakanlığı'na 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Miami federal mahkemesine gönderilen şikayet dilekçesinde, eski IRS çalışanı Charles Littlejohn'un vergi beyannamelerini New York Times ve ProPublica dahil olmak üzere "sol medya kuruluşlarına" sızdırmasını önlemeye yönelik "zorunlu önlemlerin" alınmadığı belirtildi.

IRS, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde yer alıyor. Haberin yazıldığı sırada IRS ya da Hazine Bakanlığı'ndan ⁠bir ⁠açıklama yapılmadı.

OĞULLARI VE ŞİRKETİ DE DAVACI

ABD Hazine Bakanı ve IRS'in başında bulunan Scott Bessent davalı değil. Diğer davacılar arasında Donald Trump Junior, Eric Trump ve Trump Organisation yer alıyor.

Davacılar, sızıntının itibarlarına ve mali çıkarlarına "önemli ve telafisi mümkün olmayan zarar" verdiğini ve kasıtlı yapıldığı ya da ⁠ağır ihmalden kaynaklandığı için cezai tazminat talep ⁠edebileceklerini ifade ettiler.

KENDİ YÜRÜTTÜĞÜ DEVLETİN KURUMUNU DAVA ETTİ

Eylül 2023'te Trump ve diğer binlerce varlıklı ABD'linin vergi kayıtlarını sızdırmakla suçlanan Littlejohn, izinsiz olarak gelir vergisi beyannamesi bilgilerini ifşa etme suçunu kabul etti ve Ocak 2024'te beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trump, kendisi, oğulları ve şirketi tarafından dün açılan dava ile alışılmadık bir şekilde kendisinin liderlik ettiği yürütme organı kapsamında olan devlet kurumlarını dava etmiş oldu.