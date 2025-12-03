Youtube 16 yaş sınırını neden sevmiyor?

Avustralya'da binlerce genci etkileyecek olan yasa ülke genelinde de tartışılıyor. Ailelerin bir kısmı bu uygulamayı desteklerken kimi aileler ise sosyal medya kontrolünün anne babalarda olması gerektiğini savundu. Tüm bu tartışmaların yanı sıra yasağa dahil edilecek uygulamalar da tartışılıyordu.

Youtube'un çocukların eğitim videolarına erişmesine imkan sağladığı için yasadan muaf olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.

Youtube'dan yapılan açıklamada, "YouTube'a giriş yapabilmek için artık izleyicilerin 16 yaşında veya daha büyük olması gerekiyor" denildi.

YENİ YASA YOUTUBE'U DAHA AZ GÜVENLİ HALE GETİRECEK

YouTube, 16 yaşın altındaki tüm kullanıcıların 10 Aralık'tan itibaren hesaplarından otomatik olarak çıkış yapacağını, bu nedenle artık abone olamayacaklarını, gönderileri beğenemeyeceklerini veya yorum yapamayacaklarını, ancak çıkış yaptıklarında içerikleri görüntüleyebileceklerini söyledi.

Bu, reşit olmayan içerik oluşturucularının da oturum açamayacağı veya paylaşım yapamayacağı anlamına geliyordu. YouTube, bir kişinin yaşını nasıl doğrulayacağını açıklamadı.

Şirket, yasağın interneti daha güvenli hale getirmeyeceğini aksine daha az güvenlik sunduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIYOR

İletişim Bakanı Anika Wells, Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "YouTube'un, oturum kapalıyken platformunun ne kadar güvensiz olduğunu bize hatırlatmak için sürekli çaba göstermesi tuhaf. YouTube bize güvenli olmadığını ve web sitesinde yaş kısıtlaması olan kullanıcılar için uygun olmayan içerikler bulunduğunu hatırlatıyorsa, bu YouTube'un çözmesi gereken bir sorundur."

Youtube bu gelişmelerin ardından sosyal medya kısıtlaması yasasına uyacağını 16 yaşından küçüklerin hesaplarını kullanıma kapatacağını ancak yasal sınırı geçtikten sonra kullanılması adına arşivde tutacağını açıkladı.

Meta'nın Facebook ve Instagram, TikTok ve Snapchat uygulamaları bu yasaya uyacağını taahhüt etmişlerdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X ve Reddit uygulamaları bu yasaya uyma konusunda bir açıklamada bulunmadı.

Avustralya hükümeti, yasağın başlangıçta mükemmel olmayacağını ve sorunlar çözülene kadar bazı aksaklıkların olacağını kabul ediyor.