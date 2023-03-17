YouTube, Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

Sosyal paylaşım platformu YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabıyla ilgili aldığı yasak kararını kaldırdığını açıkladı.



Platformun YouTubeInsider isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Donald J. Trump kanalı artık kısıtlı değil ve yeni içerik yükleyebilir." denilerek 2 yılın ardından Trump'ın yasağının sonlandırıldığı duyuruldu.



Açıklamada, "Bu kanal, tıpkı YouTube'daki diğer tüm kanallar gibi politikalarımıza tabi olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.



Donald Trump, bugünden itibaren YouTube kanalındaki yaklaşık 2,6 milyondan fazla takipçisine ulaşabilecek ve YouTube'un reklam politikalarına uygun olacak şekilde, başkanlık kampanyası için YouTube reklamları satın alabilecek.