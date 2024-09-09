YouTube videosu ile ameliyat iddiası: Deneyimsiz doktor kayıplara karıştı

YouTube'dan öğrendiği yöntemlerle safra kesesi ameliyatı yaptığı öne sürülen doktorun, 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edildi. Çocuğun ailesi, doktorun deneyimsiz olduğunu ve olayın ardından hastaneyi terk ettiğini söyledi.

YouTube videosu ile ameliyat iddiası: Deneyimsiz doktor kayıplara karıştı

'da "YouTube videosu" izleyerek ameliyat yapan doktorun bir çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edildi. 

Ailesi, çocuklarının ölümüne "sahte doktorun" neden olduğunu savundu.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

Hindistan merkezli NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.

Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.

Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dijital çağın yeni hastalığı: Serçe parmak sendromu

Dijital çağın yeni hastalığı: Serçe parmak sendromu

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Narin cinayetinde cevap bekleyen sorular

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de 446 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldı

Gazze'de 446 binden fazla çocuğa "çocuk felci aşısı" yapıldı

Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak

Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı: Yaralılar var

Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı: Yaralılar var

Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

Filipinler'de 2 bin polisin aradığı "kainatın sahibi" yakalandı

Filipinler'de 2 bin polisin aradığı "kainatın sahibi" yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...