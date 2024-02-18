YouTube videosunda babasının kesik başını gösterdi: Terörle suçlanıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Justin Mohn, 14 dakikalık bir video çekerek babasının kafasını bir çanta içinde sergilemiş ve insanları federal çalışanları öldürmeye çağırmıştı.

Videoyu YouTube'da "Mohn's Militia-Amerikalı Vatanseverler için Silahlanma Çağrısı" adıyla yayınlayan adam "Bu 20 yılı aşkın bir süredir federal hükümette çalışan babam Mike Mohn'un başı. O şimdi ülkesine ihanet eden bir hain olarak sonsuza kadar cehennemde" sözleriyle paylaşarak büyük bir şok etkisi yaratmıştı. 6 saate 20 bin kez izlenen video daha sonra platformdan kaldırılmıştı.

Justin Mohn'un videosunda, aşırı sağcı söylemler ve federal hükümeti hedef alan sert eleştiriler dikkat çekimişti. Biden yönetimini komünizmle suçlayan ve federal hükümetin Amerika'yı yok etmeye çalıştığını iddia eden Mohn, "vatanseverleri" şiddete teşvik eden sözler söylemişti.