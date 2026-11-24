YouTube'da gördükten sonra yerleşti, hayatı değişti
24.11.2026 10:43
ABD'den 2022'de yalnızca YouTube videolarına bakarak Portekiz'e bağlı Azor Adaları'na taşınan 67 yaşındaki Pamela Gregan, aynı yıl eşini ve annesini kaybettikten sonra yeni bir hayat kurdu.
ABD'nin Arizona eyaletinden 2022'de yalnızca YouTube videolarına bakarak Portekiz'e bağlı Azor Adaları'na taşınan 67 yaşındaki eski papaz Pamela Gregan, aynı yıl eşini ve annesini kaybetmesinin ardından okyanus kıyısındaki yeni hayatına tek başına devam ediyor.
Kuzey Atlantik'teki dokuz volkanik adadan oluşan takımadanın en büyüğü São Miguel'e daha önce hiç gitmeden yerleşen Gregan, beşinci yılına yaklaşırken Água d'Alto köyündeki okyanus manzaralı evinde yaşıyor.
Taşınma kararını CNN televizyonuna anlatan Gregan, "Burayı daha önce hiç ziyaret etmemiştik. Görmeden doğrudan atladık, işin çılgın tarafı buydu" dedi.
İlk kez tek başına yaşadığını aktaran Gregan, "Hayatımda ilk kez tamamen tek başıma kaldım ve bundan çok memnunum" diye konuştu.
TAŞINMA PLANINDA HASTANE FATURALARI ETKİLİ OLDU
Yaygın değişken immün yetmezlik (CVID) hastası Gregan, emeklilik dönemine yaklaşırken ABD'deki ilaç masraflarından endişe duyduğu için yurt dışına taşınma arayışına girdi.
Başlangıçta resim eğitimi almak için İtalya'ya yerleşmeyi planlayan Gregan, diyabet hastası eşi Bentley'nin bu fikre sıcak bakmaması ve Portekiz ana karasındaki arkadaşlarının teşvikiyle rotasını değiştirdi.
İş yerinin yakınında yaşanan silahlı saldırı tehlikesinin ardından kızı Natalie ve o dönem 88 yaşında olan annesi Helen de bu karara katıldı.
Pasif gelir sahiplerine Portekiz'de oturum hakkı tanıyan D7 vizesine başvuran aile, annesinin evini ve eşyalarını satarak köpeklerinin nakliyesi dahil yaklaşık 40 bin dolarlık taşınma bütçesi oluşturdu.
Şubat 2022'de dört kuşak kadın olarak Arizona'nın Tucson kentinden São Miguel'e uçan aileye, emeklilik işlemlerini tamamlayan eşi Bentley de aynı yılın ekim ayında katıldı.
Vila Franca do Campo köyünde kiraladıkları geleneksel bir Portekiz evine yerleşen aile, yabancı toplulukların dışına çıkarak yerel halkla kaynaştı.
İlk kez tek başına yaşadığını aktaran Gregan, "Hayatımda ilk kez tamamen tek başıma kaldım ve bundan çok memnunum" diye konuştu.
AYNI YIL YAŞANAN İKİ KAYIP YENİ BİR DÜZEN GETİRDİ
Ailenin adadaki düzeni, 2024 yılında üst üste gelen ölümlerle değişti.
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden eşi Bentley Ocak 2024'te, annesi Helen ise aynı yılın kasım ayında hastanede hayatını kaybetti.
Kayıpların ardından kızı Natalie Azorlu bir erkekle evlenip yeni bir yuva kurarken Gregan da Eylül 2025'te Água d'Alto'daki yeni evine taşındı.
ABD'den aldığı sosyal güvenlik maaşıyla geçinen Gregan, tekstil ve geri dönüşüm sanatıyla sulu boya eserler üretip yerel kültür merkezinde sanat dersleri veriyor.
Ekonomik koşulları kıyaslayan Gregan, "Sağlık durumum göz önüne alındığında ABD'de aynı gelirle geçinmem kesinlikle mümkün olmazdı" dedi.
Gregan, "ABD'de ne kadar büyük bir korku içinde yaşadığımızı hiç fark etmemişim. Burada o korku tamamen kayboldu" diye konuştu.
ABD'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Adadaki temiz hava sayesinde astım şikayetlerinin neredeyse tamamen geçtiğini belirten Gregan, sabahın erken saatlerinde iki köpeğini yürüyüşe çıkarırken güvende hissettiğini vurguladı.
Gregan, "ABD'de ne kadar büyük bir korku içinde yaşadığımızı hiç fark etmemişim. Burada o korku tamamen kayboldu" diye konuştu.
2022'den bu yana ABD'ye hiç dönmeyen ve geri dönme planı yapmayan Gregan, eşini ve annesini evinin yakınındaki mezarlığa defnettiğini aktardı.
Adalara duyduğu bağlılığı anlatan Gregan, "Portekiz'in kalbinin gerçekten bu adalarda attığını düşünüyorum. O kalp atışını burada hissediyorsunuz" dedi.