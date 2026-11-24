ABD 'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Adadaki temiz hava sayesinde astım şikayetlerinin neredeyse tamamen geçtiğini belirten Gregan, sabahın erken saatlerinde iki köpeğini yürüyüşe çıkarırken güvende hissettiğini vurguladı.

Gregan, "ABD'de ne kadar büyük bir korku içinde yaşadığımızı hiç fark etmemişim. Burada o korku tamamen kayboldu" diye konuştu.

2022'den bu yana ABD'ye hiç dönmeyen ve geri dönme planı yapmayan Gregan, eşini ve annesini evinin yakınındaki mezarlığa defnettiğini aktardı.

Adalara duyduğu bağlılığı anlatan Gregan, "Portekiz 'in kalbinin gerçekten bu adalarda attığını düşünüyorum. O kalp atışını burada hissediyorsunuz" dedi.