YouTube’dan Bolsonaro kararı

Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgının başlarında yaptığı açıklamalar sebebiyle video paylaşım platformu YouTube yeni bir karar aldı.

YouTube, açıklamalarıyla halkı yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Bolsonaro'ya ait 15 videoyu platformundan kaldırdığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl da benzer gerekçelerle birçok videosu kaldırılan Bolsonaro'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, videoların arasında Bolsonaro'nun haftalık ulusa sesleniş konuşmaları ve çeşitli konularla ilgili bakanlarıyla yapılan söyleşilerin de yer alması dikkat çekti.

'İDEOLOJİK YA DA SİYASİ DEĞİL'

YouTube tarafından yapılan açıklamada, kararın ideolojik ya da siyasi olmadığı, içerik politikasıyla ilgili olduğu bildirildi.

Diğer sosyal medya şirketleri Twitter ve Facebook da, geçtiğimiz yıl Brezilya liderinin sosyal mesafe önlemlerine karşı çıktığı ve yüksek vaka sayılarının Brezilya'da toplumsal bağışıklığı sağlayacağını söylediği videoları platformlarından kaldırmıştı.

66 yaşındaki Bolsonaro, geçtiğimiz haftalarda bağırsak düğümlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra taburcu olmuştu.