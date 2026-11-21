ABD basınında yer alan haberlerde, çevrim içi video paylaşım platformu YouTube 'un, gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği ve bağımlılığa yol açacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla açılan davalar kapsamında binlerce okul bölgesine büyük miktarda ödeme yapmaya yönelik uzlaşmaya varmaya yaklaştığı iddia edildi. ABD merkezli Bloomberg News'in haberine göre YouTube, okul bölgelerine yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yapma doğrultusunda prensipte bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, öğrencilerin ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele kapsamında ek danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak zorunda kalan okul bölgelerinin bu amaçla yaptığı harcamaların karşılanmasını öngördüğü bildirildi.



Konu hakkında bilgili kaynaklara dayandırılan haberde, anlaşmanın hayata geçirilmesinin okul bölgelerinin çoğunluğunun şartları kabul etmesine bağlı olduğu ve sürecin tamamlanmasının birkaç ayı bulabileceği belirtildi. Ayrıca, herhangi bir kararın ABD Kaliforniya Eyaleti Oakland Bölgesi Hakimi Yvonne Gonzalez Rogers tarafından da onaylanması gerektiğinin altı çizildi.