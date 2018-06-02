İddia Anadolu Ajansı'nda yer aldı. Buna göre terör örgütü YPG'nin, Deyrizor'daki El Ömer'den elde ettiği ham petrol; mazot karşılığında Esad yönetimine verilecek.
Anlaşma gereği, YPG Şam yönetimine verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında, rejimden 75 varil mazot alacak. Ekim 2017'de terör örgütü DAEŞ'in, El Ömer petrol yatağından çekilmesinin ardından onlarca ABD askeri YPG'li teröristlerin safında bölgeyi koruma altına almıştı.
Ülkenin en zengin petrol yatağı niteliğindeki El Ömer'den günde yaklaşık 15 bin varil petrol çıkarıldığı belirtiliyor.
YPG ile Esad anlaştı iddiası
NTV HaberDünya
Terör örgütü YPG ile Suriye Lideri Beşar Esad'ın, petrol karşılığında mazot takası konusunda anlaştığı öne sürüldü.
İddia Anadolu Ajansı'nda yer aldı. Buna göre terör örgütü YPG'nin, Deyrizor'daki El Ömer'den elde ettiği ham petrol; mazot karşılığında Esad yönetimine verilecek.