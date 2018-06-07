Türkiye ile ABD arasında varılan Menbiç mutakabakının ayrıntıları ortaya çıktı.



YPG Menbiç'ten 4 Temmuz tarihi itibariyle çekilmeye başlayacak ve süreç 90 gün içinde tamamlanacak,



Çekilmeyi denetlemek üzere kaç Türk askerinin Menbiç bölgesinde konuşlanacağı 14 Haziran'dan sonra belli olacak.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke dışışişleri bakanlarının son noktayı koyduğu mutabakatla süreç ilk on gün ön hazırlık, 11. günle 30. gün arası hazırlıkların tamamlanması, 30. günle 90'ıncı arası uygulama olmak üzere üç bölüme ayrıldı.



Ön hazırlık süreci iki ülke istihbarat ve askeri yetkililerinin toplantılarıyla başladı. Bu toplantılarda Menbiç'te çekilmeyi denetlemek üzere kaç Türk askerinin bölgeye gideceği, YPG'nin çekilmesinden sonra bölgede yönetimin nasıl oluşturulacağı gibi ayrıntılar belirlenecek.



Görüşmelerde ABD tarafının süreci 6 aya yaymayı önerdiği ancak Türk tarafının itirazıyla bu sürenin 3 aya indirildiği öğrenildi.



ABD tarafının mutabakatı kongre onayına sunarak uzatma yönündeki talebi de Türkiye'nin itirazıyla metinden çıkarıldı.



Diplomatik kaynaklara göre, ABD yönetiminin Menbiç mutabakatına ikna olmasında Türkiye'nin kararlılığı etkili oldu.



Bir yetkili, "Türkiye'yi kaybetme ve Suriye'de iki müttefik arasında çatışma riski ABD'yi adım atmaya zorladı" dedi.



"S-400 ALIN AMA DEPOYA KALDIRIN"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde S-400 konusu da gündeme geldi.



Amerikan tarafı, "S-400 sistemini alın ama kulanmayın. depoya kaldırın" teklifini getirdi.



Bu teklifi reddeden Ankara, ABD yönetiminin sistemin denetimi konusundaki endişelerini gidermek için önemli bir adım attı.



Rusya sistemi 9 ay içinde teslim edeceğini ancak Türk uzmanlar yetişene kadar S-400'ün kullanımının Rus askerlerince yapılmasını önermişti.



Ankara, bunun yerine içinde Rus askeri bulunmayan 19 aylık teslim seçeneğini tercih etti.



Buna rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulanması halinde karşılık vereceğini net bir dille iletti.

