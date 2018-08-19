Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde, Beşşar Esad rejiminin gelecek ay yapacağı yerel seçimde aday olan Arapları alıkoydu.



Kamışlı'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim, YPG/PKK ile birlikte idare ettikleri Kamışlı'da bir seçim bürosu kurdu.



Rejime yakın olduğu bilinen ancak bağımsız 17 Arap, büroya adaylık başvurusu yaptı. YPG/PKK, adaylıkları kabul edilen kişileri, Cevadiye beldesindeki evlerine baskın yaparak gözaltına aldı.



Rejim, 16 Eylül'de iç savaş boyunca ilk kez yerel seçim düzenleyeceğini duyurmuştu.



YPG/PKK ve rejim, bu nedenle bir süredir devam eden görüşme trafiklerine hız vermişti. Şam'da iki görüşme yapan rejim ve YPG/PKK, geçen haftaki görüşmede, örgütün özerklik talepleri üzerine anlaşamamıştı.



YPG/PKK'nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, işgalindeki bölgelerin Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını ancak "küçültülmüş" tabir ettikleri bir "hükümet" tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenilmişti. Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergilemişti.