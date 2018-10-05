Anadolu Ajansı'nın haberine göre, terör örgütü YPG-PKK tüm kent merkezini çeviren çukur ve siperler inşa etti.

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti.

YPG/PKK'lı teröristler, hendeklerin oluşturduğu hatlar arasına çatışmalarda kullanmak üzere tüneller kazdı. Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler kazıldığı ileri sürüldü.