Anadolu Ajansı'nın haberine göre, terör örgütü YPG-PKK tüm kent merkezini çeviren çukur ve siperler inşa etti.
Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti.
YPG/PKK'lı teröristler, hendeklerin oluşturduğu hatlar arasına çatışmalarda kullanmak üzere tüneller kazdı. Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler kazıldığı ileri sürüldü.
"YPG-PKK Münbiç'te hendek kazıyor" iddiası
Anadolu AjansıDünya
Terör örgütü YPG-PKK, Türkiye ve ABD arasındaki Münbiç mutabakatının ardından bölgedeki faaliyetlerini hızlandırdı. Terör örgütünün Münbiç kent merkezinin etrafını kazarak hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, terör örgütü YPG-PKK tüm kent merkezini çeviren çukur ve siperler inşa etti.