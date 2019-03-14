Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine taciz ateşi açması üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.
Dün gece geç saatlerde, YGP/PKK, Azez'in Kel Cibrin ve Mare bölgelerindeki cephe hatlarında ÖSO'ya taciz ateşi açtı.
Bunun üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.
Öte yandan Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan da Afrin'in güneyine sızmaya çalıştı.
ÖSO, Basılhaya ve Deyr Müşmüş bölgelerindeki sızma girişimini engelledi.
Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden sık sık Afrin'e sızma girişimlerinde bulunuyor.
YPG/PKK ve ÖSO arasında çatışma çıktı
Anadolu AjansıDünya
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz ateşi sonucu ÖSO ile aralarında çatışma çıktı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine taciz ateşi açması üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.