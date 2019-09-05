ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 23 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YPG'nin bazı mevzilerini yok ettiğini duyurmuştu.
Ancak Anadolu Ajansı muhabirlerinin Fırat nehrinin doğusunda YPG'nin kontrolündeki alandan elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma çalışmalarını sürdürüyor.
Terör örgütünün Aynülarab, Tel Abyad ve Sırrin'de yeni tüneller kazdığı belirtiliyor.
YPG'nin tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığına dikkat çekiliyor.
YPG Türkiye sınırında tünel kazıyor
NTV HaberDünya
PKK'nın Suriye kolu YPG, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 23 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YPG'nin bazı mevzilerini yok ettiğini duyurmuştu.