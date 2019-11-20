Time Dergisi, 'Yılın Kişisi' için bu sene Suriyeli Kürtleri de aday gösterdi. Aday listesinde Suriye Demokratik Güçleri'nin fotoğrafına yer verildi.

Dergi, listede Suriyeli Kürtlerin bulunmasını "DAEŞ'le savaştan sonra tek başına bırakıldılar” ifadesiyle açıkladı. Listede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlere de yer verildi.



Listedeki isimler arasında dikkat çekenlerden biri, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasına yol açan muhbirler oldu.

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısına karşı beş aydır sokaklarda olan protestocular da listede yerini aldı. Yılın Kişisi,, 1927'den beri her yıl Time Dergisi'nin editör kadrosu tarafından o yıla damga vuran isimler arasından seçiliyor..

