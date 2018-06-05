Türkiye ile ABD arasında Myol haritası üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından YPG'den de bir açıklama geldi.
Reuters haber ajansının haberine göre YPG, askeri danışmanlarını Menbiç'ten çekeceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada Suriye çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendiren iki bakanın Menbiç yol haritası üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.
YPG'den Menbiç'ten çekilme açıklaması
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YPG, Suriye'de Menbiç'te bulunan askeri danışmanlarını kentten çekeceğini açıkladı.
Türkiye ile ABD arasında Myol haritası üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından YPG'den de bir açıklama geldi.