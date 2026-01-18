YPG/SDG'ye operasyon. Deyrizor tamamen Rakka büyük ölçüde SDG'den temizlendi
18.01.2026 02:29
Son Güncelleme: 18.01.2026 16:17
Reuters
NTV - Haber Merkezi
Suriye ordusu Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı. Ordu güçleri operasyonu Rakka merkeze doğru genişletiyor. Son olarak Rakka kentinin kapısı denebilecek YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığı bildirilen Suriye Ordusu, Rakka kent merkezinin 5 kilometre kadar yakınına ulaştı. İşte son gelişmeler...
16:10
MACRON: KALICI ATEŞKES ŞART
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü açıkladı.Macron, Şara'ya "Suriye'deki gerginliğin tırmanmasından ve Suriye yetkililerinin yürüttüğü saldırıların devam etmesinden duyulan endişeyi" dile getirdiğini söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı, "Kalıcı bir ateşkes şart ve geçen Mart ayında yapılan görüşmeler temelinde SDG'nin Suriye devletine entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varılmalıdır. Suriye'nin birliği ve istikrarı buna bağlıdır." ifadelerini kullandı.
15:55
RAKKA KENT MERKEZİ SDG'DEN ARINDIRILIYOR
Suriye'nin Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezi, terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtarıldı
15:31
BARRACK ŞAM'DA ŞARA'YI ZİYARET ETTİ
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi.Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.
15:02
AŞİRETLER DEYRİZOR'U SDG'DEN TEMİZLEDİ
Suriye’nin Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına alarak ilin tamamını örgütten arındırdı.
14:53
TİŞRİN BARAJI ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında çatışmalar şiddetlendi.YPG/SDG'nin işgali altındaki stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde ordu ile örgüt arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütünün işgalinin devam ettiği Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Suriye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda yer alıyor.Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.
12:17
DEYRİZOR'DA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR
Suriye’de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı
11:34
DEYR HAFİR'E DÖNÜŞLER BAŞLADI
Terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesinin ardından aileler, Deyr Hafir'e konvoylar halinde dönmeye başladı. Soğuk hava ve yağmur altında eşyalarını araçlara yükleyen aileler, Suriye ordusuna bağlı askerlerle sevinç gösterilerinde bulundu.
09:46
"SDG 2 KÖPRÜYÜ YIKTI"
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Ordusu Rakka yönünde ilerlerken, Fırat Nehri üzerindeki 2 köprünün terör örgütü YPG/SDG unsurlarınca yıkıldığını aktardı.
09:31
PETROL VE GAZ SAHALARI ELE GEÇİRİLDİ
Reuters'ın aktardığına göre Suriye Ordusu ülkenin en büyük petrol sahası olan Ömer petrol sahasını ve gaz sahası Kuniko'yu ele geçirdi. Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretlerin, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den aldığı belirtildi.
03:33
SURİYE ORDUSU TABKA'DA KONTROLÜ SAĞLADI
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Şam'a bağlı güçler, Rakka'nın stratejik öneme sahip Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı.Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu duyuruldu.
01:30
ŞAM GÜÇLERİ İLERLİYOR
Suriye resmi haber ajansı SANA, ordu güçlerinin Tabka ve Fırat Barajı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
01:00
PETROL SAHALARININ KONTROLÜ SURİYE PETROL ŞİRKETİNE GEÇTİ
Öte yandan Suriye Petrol Şirketi (SPC), ordunun Rakka kırsalındaki ilerleyişinde SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını açıkladı. Şirket, sahaların onaylanan planlara göre tekrar hizmete alınmasına yönelik hazırlıklar kapsamında bu dımın atıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bu başarı, ulusal çabalar çerçevesinde petrol tesislerini restore etmek ve güvence altına almak ile enerji sektörünün istikrarını artırmak için gerçekleştirilmektedir." denildi.Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını açıkladı.
00:20
SURİYE ORDUSU, RAKKA MERKEZİNE 5 KİLOMETRE YAKLAŞTI
Suriye ordusu saha komutanlığının verdiği bilgiye göre, Suriye ordu güçleri Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.Rakka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Suriye ordusu sınırda tahkimat yapıyor.
23:40
YPG/SDG ÇEKİLİYOR
Terör örgütü YPG/SDG bölgeden çekilmeye devam ediyor. Suriye Ordusu'nun Tabka'ya girmesinin ardından terör örgütü mensuplarının bölgeden ayrıldığı belirtiliyor.
23:00
SURİYE ORDUSU TABKA'YA GİRMEYE BAŞLADI
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını duyurdu.Bölgede çatışmalar sürüyor.
21:11
AŞİRETLERDEN HÜKÜMETE DESTEK MESAJLARI
Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.Aşiret liderlerinin, Suriye ordusu ve devletinden yana tutumlarını açıkladıkları videolar sosyal medya platformlarına düştü. Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.Esad rejiminin düştüğü gün buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Hamud, Suriye topraklarının YPG/SDG'den kurtarılmasıyla sevinçlerinin tamamlanacağını söyledi.Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.Ülkenin Bukemal bölgesindeki bazı aşiretler de YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusundan yana duruşlarını açıkladı. Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısı yaptı.
20:00
ABD'DEN SURİYE'YE OPERASYONLARI DURDURMA ÇAĞRISI
ABD ordusu, Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. ABD’nin Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, “Ayrıca Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz.” denildi.Açıklamada, DAEŞ’i izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu savunularak, “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir.” ifadesine yer verildi.
19:30
YPG/SDG TABKA'DAN ÇEKİLİYOR
Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, terör örgütü YPG/SDG unsurları konvoylarla bölgeden ayrılıyor.Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre ordu güçleri Tabka kenti yakınlarındaki el-Mansura bölgesine girerek El-Haccane Askeri Kampını ele geçirdi.Rakka kenti kırsalındaki Racm el-Gazzal köyünün de YPG/SDG unsurlarından temizlendiği kaydedilen haberde, Suriye ordusunun Tabka kentine ilerlediği aktarıldı.
18:00
HAVALİMANI VE RAKKA KIRSALIDAKİ 7 KÖY TEMİZLENDİ
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka kentindeki ana mevzisi Tabka Havaalanı'nda kontrolü sağladı.Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre ordu güçleri Rakka'nın güney kırsalındaki Er-Rasafa bölgesini de kontrolü altına aldı.
17:45
SURİYE ORDUSU: ŞUAYB EZ-ZİKR KÖPRÜSÜ KONTROLÜMÜZDE
Suriye ordu güçleri, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu.Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı. Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.
15:00
YENİ CEPHE AÇILDI
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonu Fırat Nehri boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka’nın güneyi ile Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtı.Örgüt işgalindeki Fırat Nehri üzerinde, Rakka’nın güneyi ile Deyrizor’un kuzeyi arasında kalan Madan bölgesinde bulunan Suriye ordu güçleri, kuzeye doğru harekete geçti.
13:00
MESKENE KONTROL ALTINDA
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ulaştı.Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki Mesken'e beldesine ulaştığını duyurdu.Haberde Suriye ordusunun Halep kırsalındaki 34 köyü de kontrol altına aldığı belirtilerek, 200’den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla güvenli şekilde geçişinin sağladığı kaydedildi.
12:00
RAKKA'NIN GÜNEY SINIRINA OPERASYON
Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı.
10:00
SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'DE
Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girmeye başladığını duyurdu.Ordu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti. Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir’de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye girdi. Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.
00:10
YPG ÇEKİLİYOR
Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürdü.Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, çekilme işleminin “10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti” gösterme amacı taşıdığı savunuldu. Açıklamada, terörist unsurların sabah 7.00’da Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelere çekileceği öne sürüldü.
22:00
OPERASYON BAŞLADI
13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan eden Suriye Ordusu, Türkiye saatiyle 22.00'de bölgeye yönelik operasyonu başlattı. Ordu güçleri, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla vurdu.Zırhlı araçlar Deyr Hafir girişine yönelirken, terör örgütünün de karşılık verdiği, Deyr Hafir girişinde ve içinde büyük patlamaların meydana geldiği bildirildi.Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.