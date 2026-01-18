Suriye'de ateşkes ilan edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve SDG yeni anlaşma imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG arasında 14 maddelik yeni bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

Fırat’ın doğusuna tüm SDG güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak, tüm cephelerde derhal ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasını da içeriyor. Anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek. Tüm petrol sahalarına ilişkin hakların Suriye hükümetine devredilmesini kapsıyor.

İŞTE 14 MADDELİK ANLAŞMA

1- Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; yeniden konuşlanma için ön adım olarak tüm SDG askeri birliklerinin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.

2- Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri açıdan tam ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi.

Bu kapsamda tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile, mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili ihtisas bakanlıklarında kalıcı statüye geçirilmesini sağlayacak kararnamelerin derhal çıkarılması.

3- Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarıyla entegre edilmesi.

4- Bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve doğal gaz sahalarının Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçmesi; kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü sağlamak amacıyla güvenliğin düzenli ordu birliklerince sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

5- Tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarından geçtikten sonra bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine tam entegrasyonu; kendilerine askeri rütbe, mali haklar ve lojistik imkanların sağlanması.

6- SDG liderliğinin, eski rejim kalıntılarının kendi saflarına alınmasından kaçınması ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan bu kişilere ait subay listelerinin sunulması.

7- Siyasi katılım ve yerel temsili garanti altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak atanacak bir isim için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması.

8- Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlığın kaldırılması; güvenliğin şehir sakinlerinden oluşturulacak bir güç tarafından sağlanması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel polis gücünün muhafaza edilmesi.

9- IŞİD tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti’ne devredilmesi, böylece Suriye devletinin bu alanlarda tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

10- Ulusal ortaklığı güçlendirmek amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan aday listesinin kabul edilmesi; bu adayların merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanması.

11- 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması; bu kararnameyle Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınması ve geçmiş on yıllardan kalan kimliksiz/vatansız kişiler ile birikmiş mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm hak temelli ve sivil sorunların ele alınması.

12- SDG’nin, Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan Suriye vatandaşı olmayan PKK lider ve mensuplarının tamamını bölge dışına çıkarmayı taahhüt etmesi, böylece egemenlik ve bölgesel istikrarın sağlanması.

13- Suriye devletinin, ABD ile koordinasyon halinde ve Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak, terör örgütü IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdürme taahhüdü; bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması amacıyla.

14- Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu dönüşü konusunda anlayışlara varılması için çalışmalar yürütülmesi.