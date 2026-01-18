YPG/SDG'ye operasyon. Suriye ordusu Rakka'ya ilerliyor

ABD'DEN SURİYE'YE OPERASYONLARI DURDURMA ÇAĞRISI

ABD ordusu, Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. ABD’nin Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, “Ayrıca Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz.” denildi.Açıklamada, DAEŞ’i izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu savunularak, “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir.” ifadesine yer verildi.