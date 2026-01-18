YPG/SDG'ye operasyon. Suriye ordusu Rakka'ya ilerliyor
18.01.2026 02:29
Son Güncelleme: 18.01.2026 02:32
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Suriye ordusu Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı. Ordu güçleri operasyonu Rakka merkeze doğru genişletiyor. Son olarak Rakka kentinin kapısı denebilecek YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığı bildirilen Suriye Ordusu, Rakka kent merkezinin 5 kilometre kadar yakınına ulaştı. İşte son gelişmeler...
01:30
ORDU GÜÇLERİ İLERLİYOR
Suriye resmi haber ajansı SANA, ordu güçlerinin Tabka ve Fırat Barajı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
01:00
PETROL SAHALARININ KONTROLÜ SURİYE PETROL ŞİRKETİNE GEÇTİ
Öte yandan Suriye Petrol Şirketi (SPC), ordunun Rakka kırsalındaki ilerleyişinde SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını açıkladı. Şirket, sahaların onaylanan planlara göre tekrar hizmete alınmasına yönelik hazırlıklar kapsamında bu dımın atıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bu başarı, ulusal çabalar çerçevesinde petrol tesislerini restore etmek ve güvence altına almak ile enerji sektörünün istikrarını artırmak için gerçekleştirilmektedir." denildi.
00:20
SURİYE ORDUSU, RAKKA MERKEZİNE 5 KİLOMETRE YAKLAŞTI
Suriye ordusu saha komutanlığının verdiği bilgiye göre, Suriye ordu güçleri Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.
23:00
SURİYE ORDUSU TABKA'YA GİRMEYE BAŞLADI
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını duyurdu.Bölgede çatışmalar sürüyor.
21:11
AŞİRETLERDEN HÜKÜMETE DESTEK MESAJLARI
Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.Aşiret liderlerinin, Suriye ordusu ve devletinden yana tutumlarını açıkladıkları videolar sosyal medya platformlarına düştü. Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.Esad rejiminin düştüğü gün buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Hamud, Suriye topraklarının YPG/SDG'den kurtarılmasıyla sevinçlerinin tamamlanacağını söyledi.Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.Ülkenin Bukemal bölgesindeki bazı aşiretler de YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusundan yana duruşlarını açıkladı. Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısı yaptı.
20:00
ABD'DEN SURİYE'YE OPERASYONLARI DURDURMA ÇAĞRISI
ABD ordusu, Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. ABD’nin Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, “Ayrıca Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz.” denildi.Açıklamada, DAEŞ’i izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu savunularak, “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir.” ifadesine yer verildi.
19:30
YPG/SDG TABKA'DAN ÇEKİLİYOR
Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, terör örgütü YPG/SDG unsurları konvoylarla bölgeden ayrılıyor.Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre ordu güçleri Tabka kenti yakınlarındaki el-Mansura bölgesine girerek El-Haccane Askeri Kampını ele geçirdi.Rakka kenti kırsalındaki Racm el-Gazzal köyünün de YPG/SDG unsurlarından temizlendiği kaydedilen haberde, Suriye ordusunun Tabka kentine ilerlediği aktarıldı.
18:00
HAVALİMANI VE RAKKA KIRSALIDAKİ 7 KÖY TEMİZLENDİ
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka kentindeki ana mevzisi Tabka Havaalanı'nda kontrolü sağladı.Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre ordu güçleri Rakka'nın güney kırsalındaki Er-Rasafa bölgesini de kontrolü altına aldı.
02:25
SURİYE ORDUSU: ŞUAYB EZ-ZİKR KÖPRÜSÜ KONTROLÜMÜZDE
Suriye ordu güçleri, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu.Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı. Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.
02:29
YENİ CEPHE AÇILDI
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonu Fırat Nehri boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka’nın güneyi ile Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtı.Örgüt işgalindeki Fırat Nehri üzerinde, Rakka’nın güneyi ile Deyrizor’un kuzeyi arasında kalan Madan bölgesinde bulunan Suriye ordu güçleri, kuzeye doğru harekete geçti.