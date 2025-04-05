Yüksek ev kiralarına karşı binlerce kişilik protesto

İspanya'nın Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerinde sokaklara dökülen binlerce İspanyol, konut krizini ve yüksek ev kiralarını protesto etti.



Özellikle son 10 yıldır İspanyolların en çok endişe ettiği konuların başında gelen konut krizi, ilk defa ülke genelinde 40'tan fazla kentte protesto edildi.



Konut krizinin en fazla yaşandığı Madrid ve Katalonya özerk bölgelerindeki kiracı derneklerinin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde "Konut krizine son verelim", "Kiralarda yüzde 50 indirim ve rantçıların pazarlığına son" yazılı pankartlar açıldı.



Binlerce kişinin katıldığı gösterilerin en büyüğü Madrid ve Barselona'da düzenlendi.



Kiracı dernekleri, "ülke genelinde kiraların yüzde 50 düşürülmesini" isterken bu talepleri karşılanmazsa "kira ödemeyerek greve gitme" çağrısı yaptı.



Konut fiyatlarının ve kiraların yüksekliğinden şikayetçi olan Madrid Kiracılar Derneğinin Sözcüsü Valeria Racu, "Süresiz eylem kararı aldık" dedi.

Racu, şunları söyledi: Ülke genelinde greve gitmeliyiz. Rantçıların durdurulması ve hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Kimse her 5 ya da 7 yılda bir (sözleşme yenileme zamanı) evini, mahallesini ve şehrini terk etmek zorunda değildir. Madrid'de 2025 yılında sözleşmesi biten yarım milyon haneyi evde kalmaya ve direnmeye çağırıyoruz."

