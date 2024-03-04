Yüksek Mahkeme bugün Trump'ı seçimlerden men edebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde aday olmaya yaklaşırken Yüksek Mahkeme'nin seçimlerde yer almasına izin verip vermeyeceği bugün içerisinde belli olabilir.

Yüksek Mahkeme bugün Trump'ı seçimlerden men edebilir

Yüksek Mahkeme'nin eski Başkanı 'a karşı açılmış davalardan en az birini bugün karara bağlaması bekleniyor.

Trump'ı 2020'deki seçim kaybını tersine çevirme çabaları nedeniyle Colorado'daki bazı eyalet seçimlerinden med edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan dava bugün sonuca ulaşacak.

Trump, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin yeniden başkan olmaktan men edildiği ve salı günü yapılacak eyalet ön seçimlerine katılmaya uygun olmadığını öngören kararına itiraz ediyor.

Davanın 16 eyaletteki Süper Salı yarışmalarından bir gün önce Pazartesi günü karara bağlanması, Trump'a verilen oyların sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizliği ortadan kaldıracak.

Mahkeme, hangisi olduğunu söylememe geleneğine bağlı kalarak, pazartesi günü en az bir davanın karara bağlanacağını pazar günü bildirmişti.

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