Yüksek Mahkeme, Netanyahu’nun Şin Bet kararına "dur" dedi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat örgütü Şin Bet’in Direktörü Ronen Bar’ı görevden alma hamlesine ilişkin ara kararını 8 Nisan Salı günü açıklandı. Mahkeme, kararın yürütmesini durdurdu.



Haaretz gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme hakimleri, 12-20 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Hamursuz Bayramı sonrasında nihai bir karar verilene kadar Bar’ın görevden alınamayacağına hükmetti. Mahkeme hakimlerinden biri, Netanyahu hükümeti ve başsavcıya çağrıda bulunarak “uzlaşmaya varmalarını” istedi.



HÜKÜMETE “YARATICI ÇÖZÜM” ÇAĞRISI



Yüksek Mahkeme, Netanyahu hükümetinin Şin Bet Direktörü’nü görevden alma kararına karşı yapılan itirazları dinledikten sonra dün ara kararını açıkladı. Kararda, Ronen Bar görevine devam ederken hükümet ve başsavcının “yaratıcı bir çözüm” bulması için Hamursuz Bayramı’nın sonrasına kadar beklenmesi gerektiği belirtildi.



Söz konusu mahkeme kararı, Hakim Noam Sohlberg’ün hükümeti temsil eden avukat Zion Amir’e çağrıda bulunarak tüm taraflar ve kamuoyu adına gerilimi hafifletmek adına Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi’ne başvurmanın “değerlendirmeye değer bir fikir” olduğunu söylemesinin ardından geldi. İsrail hükümetinin 2016 yılında kabul ettiği bir karar, ataması daha önce onaylanan bir yetkilinin görevden alınmasının tavsiye edilmesi için söz konusu komiteye başvurulmasını şart koşuyor.



Mahkeme, dünkü kararında ayrıca Bar’ın davada nihai bir karar verilene kadar görevden alınamayacağına da hükmetti. Bu karar, Netanyahu hükümetinin Bar’ın yerine bir yeni bir ismi atamasının da önüne geçiyor. Bar’ın görevden alınmasına karşı çıkanlar, bu hamlenin Netanyahu’ya yakın isimlerin Katar ile olan bağlarına ilişkin Şin Bet tarafından yürütülen ve basına “Katargate” olarak yansıyan soruşturma sürerken geldiğine dikkat çekmişti.



MAHKEME KARARI DONDURDU, İTİRAZLAR İÇİN 8 NİSAN’A KADAR SÜRE VERİLDİ



Yüksek Mahkeme, daha önce de 21 Mart tarihli kararında, hükümetin Şin Bet Direktörü'nü görevden alma kararını dondurmuştu. Mahkeme, konuya itiraz dilekçelerinin en geç 8 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek duruşma dinleneceğini açıklamıştı.



İsrail hükümeti, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını mart ayında onaylamıştı. Bar'ın görev süresinin 10 Nisan'da ya da yeni bir Şin Bet Direktörü atanınca sona ereceği bildirilmişti.



İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararını, "süregelen ve zaman içinde artan güvensizlikle" gerekçelendirmişti. Bar ise Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü "keyfi olarak görevden alamayacağını" ifade etmişti.

