Yüksek Mahkeme Netanyahu'nun Şin Bet kararını dondurdu

İsrail basınına göre, Yüksek Mahkeme, hükümetin Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararını dondurdu. Mahkeme, konuya itiraz dilekçelerinin en geç 8 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek duruşma dinleneceğini açıkladı.



Ülkede Netanyahu hükümetindeki özellikle aşırı sağcı isimlerden Yüksek Mahkeme'nin bu kararına tepkiler yükseldi.

SAĞCI BAKANLARDAN ÇAĞRI



İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırılarının yeniden başlaması ve Şin-Bet Direktörü'nü görevden almasıyla hükümete geri dönen Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtladığı yargı reformunu yeniden başlatma çağrısı yaptı. Ben-Gvir, sosyal medyadan "Hemen yeniden yargı reformu." şeklinde paylaşım yaptı.



Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "Yüksek Mahkeme savaşı yürütmeyecek, komutanlarını seçmeyecek, nokta." ifadesini kullandı.

"BU HÜKÜMETİN KARARI, EMRİNİZ GEÇERSİZ"



İletişim Bakanı Shlomo Karhi, paylaşımında, "Sayın yargıç, Bar'ın görevi 10 Nisan'da, yerine biri atanırsa da daha erken bir tarihte sona erecek. Bu konuya müdahale için hukuki bir yetkiniz yok. Bu hükümetin yetkisinde, emriniz geçersiz. Burada halkın egemenliği söz konusu." ifadesine yer verdi.



Ülkede Netanyahu'nun, yakın danışmanlarının karıştırdığı dosyaları soruşturan Şin-Bet Direktörü'nü görevden almasına karşı protestolar devam ediyor.



Özellikle hafta sonu, başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülke genelinde Netanyahu hükümetinin, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatması ve Şin-Bet Direktörü'nü görevden almasına karşı kitlesel protestolar düzenlenmesi bekleniyor.



NETANYAHU'NUN ŞİN BET KARARI



İsrail hükümeti, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını gece saatlerinde onaylamıştı.



Bar'ın görev süresinin 10 Nisan'da ya da yeni bir Şin-Bet Direktörü atanınca sona ereceği bildirilmişti.



İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararını, "süregelen ve zaman içinde artan güvensizlikle" gerekçelendirmişti.



Bar ise, Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü "keyfi olarak görevden alamayacağını" ifade etmişti.

