Yüksek Mahkeme, Trump'ın planının önünü açtı

ABD Yüksek Mahkemesi kritik devlet hizmetlerinin kaybedileceği ve "yüz binlerce federal çalışanın işsiz kalacağı" yönündeki uyarılara rağmen Başkan Donald Trump'ın federal iş gücünü azaltma hedefine ulaşmasının önünü açtı.

Mahkeme üyeleri, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) öncülüğündeki iş gücünü azaltma çabalarını geçici şekilde durduran alt mahkeme kararlarının geçersiz olduğu yönünde karar aldı.



DOGE çalışanlarının teftişi sonrası ABD'de, on binlerce federal çalışan işten çıkarılmış veya zorunlu izne ayrılmak zorunda kalmıştı.



Bölge Yargıcı Susan Illston, mayıs ayında Trump yönetiminin federal iş gücünde önemli kesintiler yapmak için "Kongre onayına ihtiyacı olduğu" yönünde karar almıştı.



Ayrıca San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanların "derhal işine geri dönmesi" talimatını vermişti.