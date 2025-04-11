Yüksek Mahkeme: “Yanlışlıkla” El Salvador’a gönderilen göçmen ABD’ye geri getirilmeli

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 15 Mart’ta yanlışlıkla El Salvador’a sınır dışı ettiği göçmenin ABD’ye geri getirilmesine hükmetti. Mahkeme, Washington yönetiminin Kilmar Abrego Garcia isimli El Salvadorlu göçmenin ABD’ye dönüşünü kolaylaştırmasını talep etti.



Trump yönetimi Garcia'nın, MS-13 isimli çete üyesi olduğunu öne sürerken, Garcia'nın avukatları ve ailesi bu suçlamaları reddediyordu. Yüksek Mahkeme’nin kararı, ABD Adalet Bakanlığı’nın Maryland Bölge Yargıcı Paula Xinis’in konu hakkında verdiği ve ABD yönetiminin göçmenin geri getirilmesini sağlamasını talep ettiği kararının bozulmasını istemesinin ardından geldi. Maryland’de yaşayan ve 2019 yılından bu yana ABD’ye çalışma izni olan Garcia ve ailesi de sınır dışı edilmesine itiraz etmişti.



“HÜKÜMET EN KISA SÜRE İÇİNDE ADIM ATMALI”



Yüksek Mahkeme, 10 Nisan Perşembe günü açıkladığı kararında, yargıcın daha önce verdiği kararın, ABD hükümetinin göçmenin El Salvador’daki tutukluluğunun sonra ermesini kolaylaştırlmasını gerektirdiğine işaret etti. Karara göre, ABD yönetiminden de bu esnada “halihazırda attığı adımlar ve atabileceği diğer adımlar konusunda paylaşım yapmaya hazır olması" talep edildi.



Yargıç Sinis, perşembe akşamı Yüksek Mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, karara göre ABD’nin “Abrego Garcia’nın mümkün olan en kısa süre içinde ABD’ye geri getirilmesini kolaylaştırmak için mevcut adımları atmak durumunda olduğunu” ifade etti. Xinis, bu bağlamda, bugün yerel saatle 13.00’te federal mahkemede bir duruşma görülmesine de karar verdi. Yargıç, Abrego Garcia’nın geri getirilmesi konusunda ABD’nin hangi adımları attığı konusunda ABD’den bilgi almak istediğini belirtti.



“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GALİP GELDİ”



Göçmenin avukatlarından Simon Sandoval-Moshenberg de kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “hukukun üstünlüğünün galip geldiğini” belirtti. Avukat, “Yüksek Mahkeme, bölge yargıcının hükümetin Kilmar’ı evine geri getirmesi konusundaki emrini onadı. Şimdi zaman kaybetmeyi bırakmalı ve harekete geçmeliler” dedi.



EL SALVADOR: SINIR DIŞI EDİLENLER RASTGELE SEÇİLMİYOR



ABD’den El Salvador’a yapılan sınır dışılar hakkında CNN International’a demeç veren El Salvador Güvenlik ve Adalet Bakanı Gustavo Villatoro ise aranan çete üyelerine ilişkin istihbarat sağlandığını, ABD'den sınır dışı edilen kişilerin rastgele seçilmediğini savundu.



Villatoro, El Salvador'da arama kararı bulunan çete üyelerine ilişkin ABD ile veri paylaşımının sürdüğünü vurgulayarak, "Eksiksiz kayıtlar sağlıyoruz. Elimizi kaldırıp 'bakın, bu adam' diyoruz. ABD'den sınır dışı edilen kişiler rastgele seçilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.



“CEHENNEME” GÖNDERİLENLERİN SABIKA KAYDI VARMIŞ



El Salvador'da bulunan ve “yeryüzündeki cehennem” olarak da bilinen "mega hapishane"ye gönderilen kişilerin sabıka kaydı olduğunu belirten Villatoro, "Hepsini kontrol ediyoruz. Eğer El Salvador'da bir kişinin çete üyesi olduğundan eminsen, onu yakalayıp hapse atıyoruz. Bazı insanlar, 'ama o masum' diyebilir. Ancak siciliniz sizin adınıza konuşur. 'Ben üye değilim' diyebilirsiniz ama sabıka kaydınız ne olacak?" ifadelerini kullandı.



GARCİA “YAZIM HATASI” SEBEBİYLE Mİ SINIR DIŞI EDİLDİ?



El Salvador'a sınır dışı edilenlerle ilgili tartışmalar, Maryland eyaletindeki metal işçisi ve 3 çocuk babası Kilmar Abrego Garcia'nın yaşadıklarının ardından gündeme geldi. Garcia'nın bir "yazım hatası" nedeniyle sınır dışı edildiği ve El Salvador'daki mega hapishaneye gönderildiği iddia edildi.



ABD'de Donald Trump yönetimi, Garcia'nın MS-13 çete üyesi olduğunu iddia ederken, Garcia'nın avukatları ve ailesi bu suçlamaları reddediyor. Garcia'nın eşi Jennifer Vasquez Sura, CNN'e yaptığı açıklamada, suçlamaların kendilerini oldukça incittiğini dile getirerek, "Çocuklarım her gün 'babam ne zaman eve dönecek?' diye soruyor" dedi.



Garcia'nın avukatları ise El Salvador'un iddialarını reddederek, "Kilmar için şeffaflık ve yasal süreç yokluğunda ortaya atılan bu belirsiz iddialar, özellikle de bir ABD göçmenlik yargıcının onun güvenilir olduğunu ve El Salvador’a sınır dışı edilmekten korunması gerektiğini tespit ettiği gerçeğiyle çelişmektedir. Bu nedenle bu iddialar hiçbir ağırlık taşımamalıdır" açıklamasında bulunmıştu.



ABD Yüksek Mahkemesi de 7 Nisan'da Garcia'nın ülkeye iadesiyle ilgili verilen süreyi geçici olarak durdurmuştu. Mahkeme, Trump'ın yargıçlara davayı değerlendirmeleri için daha fazla zaman tanınması yönündeki talebini kabul etmişti.

