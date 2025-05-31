Yüksek Mahkemeden Trump’a yetki: Göçmenlerin yasal statüsünü iptal edebilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD'de yaşayan yüz binlerce Venezuelalı, Kübalı, Haitili ve Nikaragualı göçmenin geçici yasal statüsünü iptal etmesine izin vererek başkanın sınır dışı etme işlemlerini artırma çabalarını destekledi.

Mahkeme, Boston merkezli ABD Bölge Yargıcı Indira Talwani'nin, Trump'ın selefi Joe Biden tarafından bu göçmenlerin 532 binine verilen ve birçoğunu hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeye maruz bırakabilecek göçmenlik “şartlı tahliyesini” sona erdirme yönündeki yönetimin hareketini durdurma kararını, dava alt mahkemelerde görülürken beklemeye aldı.

Trump, göreve geldiği ilk gün olan 20 Ocak'ta imzaladığı bir kararnameyle insani şartlı tahliye programlarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Bunun üzerine İç Güvenlik Bakanlığı mart ayında bu programları sonlandırmak üzere harekete geçti ve iki yıllık şartlı tahliye hibelerini kısa kesti.

Yönetim, şartlı tahliye statüsünün kaldırılmasının göçmenlerin “hızlandırılmış sınır dışı etme” adı verilen hızlı bir sınır dışı etme sürecine yerleştirilmesini kolaylaştıracağını söyledi.

Dokuz üyeli mahkemenin üç liberal yargıcından ikisi, Ketanji Brown Jackson ve Sonia Sotomayor, karara açıkça muhalefet etti.