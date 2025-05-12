Yüksek Mahkeme’nin bodrumunda Nazi belgeleri bulundu
Arjantin Yüksek Mahkemesi'nin bodrum katında bir müze çalışması için hazırlık yapıldığı sırada Nazi Almanyasından gönderilen 83 kutu materyal bulundu.
Güney Amerika ülkesi Arjantin’de Yüksek Mahkeme’nin bodrum katında İkinci Dünya Savaşı sırasında Arjantin makamları tarafından el konulan 83 kutu Nazi malzemesi bulunduğu açıklandı. 83 kutu malzeme, Haziran 1941’de Japon gemisi "Nan-a-Maru” ile Almanya’nın Tokyo’daki büyükelçiliğinden Arjantin’e gönderilmişti.
O dönemde bu kadar büyük bir sevkiyat yapılması, kutuların içindeki malzemelerin Arjantin’in savaştaki tarafsızlığını etkileyebileceği korkusuyla Arjantinli yetkililerin dikkatini çekmişti. Alman diplomatik temsilcileri her ne kadar kutularda kişisel malzemelerin olduğunu söylese de Arjantinli gümrük görevliler rastgele seçtikleri beş kutuda arama yapmıştı.
Aramalar sonucu kutularda Nazi rejiminden gelen kartpostallar, fotoğraflar ve propaganda malzemeleri bulunmuştu. Kutularda Nazi partisine ait binlerce defter de yakalanmıştı. Federal Mahkeme, bu malzemelere el koymuş ve konuyu Yüksek Mahkeme’ye havale etmişti.
KUTULARDAN PROPAGANDA MALZEMELERİ ÇIKTI
Kutu kutu Nazi malzemesinin neden Arjantin’e gönderildiği ya da Yüksek Mahkeme’nin o dönemde nasıl bir eylem aldığı netlik kazanmadı.
Bundan 84 yıl sonra Yüksek Mahkeme çalışanları, Yüksek Mahkeme müzesi açmaya hazırlanırken bu malzemelere rastladı. Konuya ilişkin olarak mahkemeden yapılan açıklamada, “Kutuları açtığımızda İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler’in ideolojisini Arjantin’de konsolide etme ve propagandasını yapma amaçlı malzemeler olduğunu tespit ettik” denildi.
Mahkeme, bulunan kutuları ekstra güvenlik önlemlerinin alındığı bir odaya gönderdi ve malzemelerin muhafazası ve envanterine katılmaları için Buenos Aires’teki Holokost Müzesi’ne davet gönderdi.
Uzmanlar söz konusu malzemeleri Naziler tarafından kullanılan uluslararası finansman ağları gibi Yahudi Soykırımı’nın bilinmeyen yönleri hakkında ipuçları bulmak için de inceleme altına alacak.
Arjantin, 1944 yılına kadar İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmış, ardından Almanya ve Japonya’ya savaş açmıştı. Holokost Müzesi’nin verilerine göre, 1933-1954 yılları arasında Avrupa’daki Nazi zulmü ve soykırımından kaçan 40 bin Yahudi Arjantin’e gitmişti. Arjantin, Latin Amerika’daki en geniş Yahudi toplumuna ev sahipliği yapıyor.
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