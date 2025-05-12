Yüksek Mahkeme’nin bodrumunda Nazi belgeleri bulundu

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de Yüksek Mahkeme’nin bodrum katında İkinci Dünya Savaşı sırasında Arjantin makamları tarafından el konulan 83 kutu Nazi malzemesi bulunduğu açıklandı. 83 kutu malzeme, Haziran 1941’de Japon gemisi "Nan-a-Maru” ile Almanya’nın Tokyo’daki büyükelçiliğinden Arjantin’e gönderilmişti.



O dönemde bu kadar büyük bir sevkiyat yapılması, kutuların içindeki malzemelerin Arjantin’in savaştaki tarafsızlığını etkileyebileceği korkusuyla Arjantinli yetkililerin dikkatini çekmişti. Alman diplomatik temsilcileri her ne kadar kutularda kişisel malzemelerin olduğunu söylese de Arjantinli gümrük görevliler rastgele seçtikleri beş kutuda arama yapmıştı.

Aramalar sonucu kutularda Nazi rejiminden gelen kartpostallar, fotoğraflar ve propaganda malzemeleri bulunmuştu. Kutularda Nazi partisine ait binlerce defter de yakalanmıştı. Federal Mahkeme, bu malzemelere el koymuş ve konuyu Yüksek Mahkeme’ye havale etmişti.



KUTULARDAN PROPAGANDA MALZEMELERİ ÇIKTI

