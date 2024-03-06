Yulia Navalnaya'dan Ruslara "seçimi bozma" çağrısı

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, ülkedeki seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Video'daki mesajında, Rus halkını, seçimleri Putin'e karşı kullanmaya çağıran Navalnaya, "Putin'e karşı olduğunuzu gösterin" dedi.

Navalnaya, Ruslara, Putin dışında herhangi bir adaya oy verme da 17 Mart akşamı oy pusulalarını bozma çağrısı yaptı.

Navalnaya, "Putin ne bizim için ne de dünya için meşru bir başkan olacak" dedi.



"Putin'i protesto etmek üzere oy verme merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturun" diyen Navalnaya, şunları söyledi: "Tek bir gün ve tek bir saatte sandık başına gitmemiz gerekiyor: 17 Mart saat 12:00'de. Sonra ne yapalım? Seçim yapabilirsiniz. Putin dışında herhangi bir adaya oy verebilirsiniz. Oy pusulanızı bozabilirsiniz. Büyük harflerle 'Navalni' yazabilirsiniz"

Rusya'da başkanlık seçimleri 15-17 Mart'ta yapılacak.

Seçimde, Mevcut Başkan Vladimir Putin'e karşı iki aday yarışacak.



Milliyetçi Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutsky ile Yeni Halk Partisi'nden Vladislav Davankov'un başkan adayları olarak seçime girecek.