Dünya onu Avustralyalı Senatör Anning'in kafasında yumurta kırmasıyla tanıdı.



Müslüman karşıtı Senatör Fraser Anning'e tepkisini göstermek için yumurta atan 17 yaşındaki Will Connolly'e destek çığ gibi büyüdü.



Yeni Zelanda'ki cami katliamından Müslüman göçmenleri sorumlu tutan Avustralyalı bağımsız senatörü yumurta atarak protesto eden Connolly, kendisini üne kavuşturan o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.



Connolly, "Christchurch'deki trajedinin ardından tüm dünyanın kurbanlara destek olması gerektiğini düşündüm. Senatörün açıklamalarını görünce ayrıştırıcı bir nefret söylemi benimsediğini gördüm. Saldırıdan kurbanları sorumlu tutuyordu. Onu dinlemeye gittiğimde affedebileceğimi düşünüyordum ama öyle olmadı. Söylemini sürdürünce ona yumurta attım" dedi.



"Yumurta Çocuk" lakabını alan Connolly, gördüğü ilgiden utandığını da anlattı. Connolly, "Bu kadar dikkat çekeceğimi tahmin etmemiştim. En fazla videoyu arkadaşlarıma gösteririm birlikte güleriz diye düşünüyordum ama biraz da utanç verici. Kurbanlar üzerinde yoğunlaşmalıyız dikkatimizi onlara vermeliyiz" ifadelerini kullandı.



Will Connolly, bu ilgi sayesinde cami katliamının kurbanlarına bağış toplayabildiği için memnun. Yumurta Çocuk, "Yumurta atmanın doğru bir şey olmadığını biliyorum ama bu hareketim insanları birleştirdi, kurbanlar için on binlerce dolar toplandı" şeklinde konuştu.



Connolly, kendisi için internette başlatılan bağış kampanyasında toplanan paraları cami katliamın kurbanlarına bağışlama kararı almıştı.



Connolly, bu olaydan önce de çok yumurta yediği için yumurta çocuk olarak anıldığını söyledi. 17 yaşındaki Connolly artık yumurtadan uzak duracağını da belirtti.

IRKÇI SENATÖRE YUMURTALI PROTESTO