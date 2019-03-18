İlişkili Haberler Irkçı senatöre yumurtalı protesto

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken ve protesto amacıyla kendisine yumurta atan gence vuran Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Avustralya basınındaki habere göre, Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanunların Senatör Anning'e karşı işletilmesi ve Anning'in gence vurmakla suçlanması gerektiğini" ifade etti.



Terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Senatör Anning'e, dün Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında genç bir protestocu yumurta atarak tepki göstermişti.

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning

Basın mensuplarıyla konuştuğu sırada başına yumurta isabet eden Anning, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen protestocuya tokat atmıştı. Anning'in destekçileri de protestocu genci yere yatırarak darbetmişti.



Polisin ifadesini aldığı genç serbest bırakılmıştı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



PARLAMENTODAN GÖNDERİLMESİ İÇİN KAMPANYA

Öte yandan, yerel basının haberine göre, Sydney'de yaşayan doktor Kate Ahmed ve Melbournelü yazar Harris Sultan, sosyal medyada Anning'in parlamentodan gönderilmesi talebiyle imza kampanyaları başlattı.



Hem Ahmed hem de Sultan'ın ilk girişimleri olan dilekçeler bir araya getirildi. Dilekçeye ilk 18 saatte 250 binin üzerinde kişi imza atarken toplam destekçi sayısı bir milyonu aştı.



Change.org'un yöneticilerinden Sally Rugg, bunun, platformları faaliyete girdiğinden bu yana en fazla imzaya ulaşılan ve imzacı sayısı en hızlı şekilde artan dilekçe olduğunu söyledi.



Hobart'ta büyüyen ve küçük bir Katolik okulunda öğrenim gören 39 yaşındaki uzman nörolog Ahmed, dilekçesinde "Senatör Fraser Anning'in, demokratik ve çok kültürlü ülkemizin yönetiminde yeri yok. Senatörlük makamından gönderilmesini ve aşırı sağ terörü desteklemekten emniyet teşkilatı tarafından soruşturulmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.



Avustralya'ya Pakistan'dan göç eden 35 yaşındaki yazar ve aktivist Sultan da "tüm toplulukları kötü gösteren görüş ve yorumları desteklemeyeceğini" ifade etti.



Ülkede siyasetçilerin parlamentodan gönderilmeleri için suç işlemiş ya da çifte vatandaş olmaları gerekiyor.



Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Anning'in "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." sözleri tepkiye yol açmıştı.



Saldırının gerekçesinin Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusu olduğunu savunan Avustralyalı Senatör Anning, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.



Anning, İslam'ı "şiddet dini" olarak da nitelendirmişti.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulunarak, "Senatör Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesini yapmıştı.