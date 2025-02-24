Yunan adalarında büyük deprem riski sürüyor: Santorini için yeni açıklama

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin sürdüğünü söyledi.



Lekkas, başkent Atina'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz" dedi.



Daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini ifade eden Lekkas, Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde büyüdüğünü ve kaçak yapılaşmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Bu durumun büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi.



Lekkas, şunları ekledi: "Santorini adası, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu. Bugün ise insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine yol açıyor."

