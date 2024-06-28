Yunan adası Delos'ta iklim krizi: 50 yıl içinde yok olacak

Yunan adası Delos'un yıllar içinde sular altında kalacağı öne sürüldü.



Fransız Atina Arkeoloji Okulu (EFA) Başkanı Veronique Chankowski yaptığı açıklamada, "Delos yaklaşık 50 yıl içinde yok olmaya mahkum." dedi.

Ege Denizi'nde Mikonos yakınlarında yer alan 1,3 mil karelik ada, M.Ö. 4. yüzyıl yıldan beri insanlar tarafından iskan edilmiştir.

APOLLO VE ARTEMIS'İN DOĞUM YERİ OLARAK BİLİNİYOR

Daha sonra Yunan mitolojisinde önemli bir yer olarak tanınan Delos, güneş tanrısı Apollo ve ikiz kız kardeşi ay tanrıçası Artemis'in doğum yeri olarak biliniyor.

M.Ö. 9. yüzyıla gelindiğinde Delos bir Apollon tapınağı olarak kurulmuştur.

Arkeolojik bir alan olarak Delos, M.Ö. 4. yüzyıl ile Hıristiyanlığın ilk dönemleri arasında birçok Ege uygarlığının izlerini taşıyan olağanüstü kapsamlı ve zengin bir yerdir.

ANTİK BÖLGEYİ RİSK ALTINA SOKUYOR

Günümüzde, iklim değişikliğinin neden olduğu yükselen deniz seviyeleri antik bölgeyi risk altına sokuyor.

Newsweek'ten Aristos Georgiou'nun haberine göre, EFA'dan araştırmacılar 150 yıldır Delos'u inceliyor ve son araştırmalar çoktan verilen zararı ortaya çıkardı.

SON 10 YILDA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Sadece son on yılda Delos'un bazı bölgelerinde deniz seviyesi yaklaşık 70 feet yükseldi.

Aynı zamanda adanın bölgedeki tektonik plakaların hareketleri nedeniyle giderek battığı belirtildi.

Araştırmacılar en fazla hasarı M.Ö. birinci ve ikinci yüzyıllara tarihlenen depo binalarının bulunduğu alanda tespit etti.

"HER YIL YENİ DUVARLARIN ÇÖKTÜĞÜNÜ FARK EDİYORUM"

Fransız misyonunun Delos'taki yöneticisi Jean-Charles Moretti, "Kışın depolara su giriyor," diyor. "Duvarların tabanını yiyip bitiriyor. ... Her yıl ilkbaharda yeni duvarların çöktüğünü fark ediyorum." ifadelerini kullandı.

Delos'un popüler bir turizm merkezi olmasından dolayı yoğun yaya trafiğiyle birlikte sorun daha da kötüleştiriyor.

Kaynaklara göre ziyaretçiler sık sık yasak bölgelerden geçerek adanın çürümesini hızlandırıyor.