Yunan albay Çin casusu çıktı

Yunanistan'da ordu casusluk iddiası ile sarsıldı. Silahlı Kuvvetler'de görevli bir albayın "askeri casusluk" gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gözaltının nedeni "ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgilerin üçüncü kişilere temin edildiğine" ilişkin güçlü kanıtlar olmasıydı.

"SUÇUNU İTİRAF ETTİ"

Öte yandan gözaltına alınan 50 yaşındaki albay, gizli askeri bilgileri Çin'e verdiğini itiraf etti. Albay bunu para için yaptığını belirtti.

Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri mühendisi olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin teknoloji altyapısına erişim imkanı bulunan zanlı, gizli belgelerin fotoğraflarını çekerek Çin'e gönderdiğini ifade etti. Zanlının evinde ve ofisinde yapılan incelemede birçok gizli belgenin fotoğrafına ulaşıldı.

UZUN ZAMANDIR TAKİP ALTINDA

Yunanistan medyasında yer alan iddialara göre NATO'ya ve özellikle Yunanistan Hava Kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilerin, "ABD'nin bir numaralı rakibi olarak kabul edilen bir ülkeye" temin edildiği ileri sürülmüştü. Gözaltına alınan albayın uzun zamandır Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın takibinde olduğu iddia edildi.