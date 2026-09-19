Yunan askerlerinin tatbikatı sosyal medyada viral oldu. Karaya ayak basamadan denize düştüler

Akdeniz'de Yunanistan , Mısır, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum Yönetimi kuvvetlerinin katılımıyla yapılan tatbikatta Yunan askerlerinin çıkarma yaparken bottan denize düşmesi sosyal medyada büyük yankı buldu.



Türk ve Yunan birliklerinin çıkarma anlarının kıyaslamalı olarak art arda gösterildiği bir paylaşımda, çıkarma yapmak üzere botlarla kıyıya yanaşan Yunan askerlerinden bazılarının, kontrolsüz bir şekilde bottan düşüp suya battığı görülüyor.



Bunun peşinden gelen Türk Ordusu'na ait görüntülerde ise Türk askeri ve ordunun tüm unsurlarının mükemmel bir şekilde icra ettiği çıkarma tatbikatı görüntülerine yer veriliyor.