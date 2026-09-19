Yunan askerlerinin tatbikatı sosyal medyada viral oldu. Karaya ayak basamadan denize düştüler
19.09.2026 10:45
Türk ve Yunan birliklerinin çıkarma anlarının kıyaslamalı olarak art arda gösterildiği paylaşımda, Türk Ordusu'nun disiplini göz doldurdu.
Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde yapılan Medusa-15 tatbikatında Yunan askerlerinin çıkarma yaparken karaya ayak basamadan bottan denize düşmesi sosyal medyada viral oldu.
Akdeniz'de Yunanistan, Mısır, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum Yönetimi kuvvetlerinin katılımıyla yapılan tatbikatta Yunan askerlerinin çıkarma yaparken bottan denize düşmesi sosyal medyada büyük yankı buldu.
Türk ve Yunan birliklerinin çıkarma anlarının kıyaslamalı olarak art arda gösterildiği bir paylaşımda, çıkarma yapmak üzere botlarla kıyıya yanaşan Yunan askerlerinden bazılarının, kontrolsüz bir şekilde bottan düşüp suya battığı görülüyor.
Bunun peşinden gelen Türk Ordusu'na ait görüntülerde ise Türk askeri ve ordunun tüm unsurlarının mükemmel bir şekilde icra ettiği çıkarma tatbikatı görüntülerine yer veriliyor.
Türk askerlerinin çıkarması ise böyle görüntülendi.
Mısır ordusu tarafından salı günü yapılan açıklamada, Mısır ve Yunanistan'ın Medusa-15 ortak askeri tatbikatını başlattığı bildirilmişti.
Askeri makamlardan yapılan açıklamada, eğitimin Akdeniz'de ve Yunanistan'daki çeşitli hava üslerinde birkaç gün süreceği kaydedilmişti. Tatbikat; paraşütçü ve komandolar da dahil olmak üzere Mısır ve Yunanistan'a ait deniz, hava, hava savunma, keşif ve özel kuvvetler birliklerini kapsıyor.
Açıklamaya göre tatbikata Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden unsurlar da katıldı.
Türk Ordusu'nun çıkarma tatbikatı görüntülerindeki disiplin ve intizam göz doldurdu.
Eğitimin, Mısır ve Yunan deniz kuvvetlerinin Yunanistan yolculuğu sırasında gerçekleştirdiği geçiş eğitimiyle başladığı belirtilen açıklamada; katılımcı ülkeler arasında muharebe kavramlarını birleştirmeyi ve deneyim paylaşımını amaçlayan teorik ve pratik ön eğitim faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, katılan unsurların ileri düzey eğitimini ve profesyonelliğini yansıtan tatbikatın, gerçek mühimmat atışlarını ve konvansiyonel olmayan tehditlerle mücadele eğitimlerini de kapsayacağı ifade edildi.
Mısır ve Yunanistan arasındaki Medusa askeri tatbikatları ilk olarak Aralık 2015'te başlamıştı.