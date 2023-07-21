Yunan astsubay verilen cezaya sinirlendi, komutanını rehin aldı

Yunan ordusunda görevli bir astsubay, kendisine verilen cezaya sinirlenip komutanlık binasına ses bombası attı. Etrafa rastgele ateş açan astsubayın bir komutanını da rehin tuttuğu, polis müdahalesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan astsubay verilen cezaya sinirlendi, komutanını rehin aldı

'da, Aspropirgos'taki 2. Paraşütçü Bölüğü bünyesinde görev yapan ve kendisine verilen ceza nedeniyle komutanını rehin tutan bir astsubayın, polis müdahalesinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen bir cezaya sinirlenen astsubay, komutanlık binasına girerek ses bombası attı.

Haberlerde, astsubayın daha sonra etrafa rastgele ateş açtığı ve komutanını bir süreliğine rehin tuttuğu kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son bulan olayda, astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da bilgi almak için bölüğe gittiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...