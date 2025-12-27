Yunan bakandan provokatif ziyaret. Dendias Sisam Adası'nı ziyaret etti

Dendias'ın adada konuşlu ulusal muhafız taburları komutanlığına Noel ziyaretine gittiği açıklandı.

Askerlere seslenen Dendias'ın "Yunanistan hiçbir komşusunu tehdit etmiyor ancak egemenlik haklarını savunacak." dediği aktarıldı.

Nikos Dendias, Yunanistan'ın adalardaki askeri varlığını savundu. "Bu durum Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından öncelikli." diye konuştu.

Öte yandan Atina yönetimi Ege ve Doğu Akdeniz'in yanı sıra Türkiye kara sınırına yönelik hava savunma ve füze sistemlerinin ilk etabı için İsrail'e sipariş verdi.

3 buçuk milyar euroluk sistemin 691 milyon euroluk ilk partisinin Atina tarafından onaylandığı bildirildi.

"Aşil Kalkanı" adlı sistem ile Rum kesimindeki İsrail füze sistemleriyle entegre bir hava kalkanı oluşturulması hedefleniyor.